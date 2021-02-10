Срна возмутился, что УАФ не включила Каштру в тройку лучших тренеров Украины

10 февраля, 2021, 16:49

Директор "Шахтера" по футболу Дарио Срна раскритиковал УАФ, которая не включила тренера дончан Луиша Каштру в тройку лучших специалистов 2020 года

Об этом сообщает "Террикон".

По словам Срны, он не согласен, что Луиш Каштру не попал в список претендентов на звание лучшего тренера Украины 2020 года, куда вошли главный тренер "Динамо" Мирча Луческу, Виктор Скрыпник из "Зари" и Александр Рябоконь, который возглавляет "Десну".

"Не знаю, кто принимал это решение. При всем уважении к Рябоконю и Скрыпнику, Каштру по результатам прошлого года должен был быть не менее номинирован на звание лучшего. "Шахтер" под руководством Каштру в 2020 году стал чемпионом с рекордным отрывом в 23 очка от второго места, вышел в полуфинал Лиги Европы, не говоря уже о двух исторических победах над "Реалом" в Лиге чемпионов", - сказал Срна.

Хорват заявил, что считает такое решение неуважением к "Шахтеру" со стороны Украинской ассоциации футбола.

"Последним, кто с украинским клубом переигрывал "Реал", был выдающийся тренер в истории Украины Лобановский. Поэтому я не понимаю, как можно было не включить Каштру в список лучших тренеров. Это просто неуважение к "Шахтеру", к спортивным принципам. Какой вообще футбол в прошлом году смотрели организаторы из УАФ?", - возмутился Срна.

Напомним, 9 февраля Украинская ассоциация футбола открыла голосование за звание лучшего тренера страны 2020 года.

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