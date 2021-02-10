 
РУСУКР
live
Espreso.tvЭкономикаСпутниковый интернет Starlink от Маска стал доступен для предзаказа в трех странах

Спутниковый интернет Starlink от Маска стал доступен для предзаказа в трех странах

Услуга предзаказа интернета Starlink от SpaceX Илона Маска стала доступной в трех странах - США, Канаде и Великобритании

Об этом пишет CNBS.

Согласно сообщению, SpaceX расширил круг общедоступного бета-тестирования спутникового интернета Starlink. По информации компании, она получила первые заявки на предзаказ от потенциальных клиентов.

Отмечается, что стоимость услуг будет составлять $ 99 в зависимости от страны.

На сайте компании подчеркивается, что предварительные заказы "полностью подлежат возмещению". Однако мелким шрифтом указывается, что "размещение депозита не гарантирует обслуживания". SpaceX также заявляет, что "выполнение заказов может занять шесть месяцев и более" в зависимости от места нахождения пользователя.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 февраля, 2021 среда

9 февраля, 2021 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать