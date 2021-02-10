Соединенные Штаты передали украинскому флоту 10 патрульных катеров и 70 надувных лодок

10 февраля, 2021, 17:38

10 февраля в Практической гавани Одессы состоялась церемония передачи катеров и надувных лодок военной помощи США украинским ВМС

Об этом сообщает пресс-служба Военно-Морских Сил.

Во время церемонии передачи техники командующий Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа отметил, что сегодняшнее событие еще раз подтверждает: наша сила - в единстве наших народов, воинских подразделений, в единстве всего цивилизованного мира, который сейчас противостоит российской агрессии.

В целом украинские военные получили от партнеров 10 скоростных катеров Willard, более 70 надувных лодок Zodiac и другое сопутствующее оборудование.

"Начиная с 2014 года мы с нашими коллегами провели более 200 мероприятий совместной подготовки. Сегодня мы получили лодки, водолазное оборудование, тепловизоры и средства связи, радиотехнические комплексы и другое оборудование. Все это - поддержка наших друзей на пути к свободной и независимой Украине", - отметил Неижпапа.

Также он рассказал, что в первом полугодии этого года ВМС Украины получат еще три патрульных катера от США.

Атташе ВМС при посольстве США в Украине капитан 2 ранга Питер Мэллори заявил о необходимости отметить эти важные шаги сотрудничества между США и Украиной.

"В поддержку стратегического партнерства между нашими странами мы всегда готовы помочь вам в реализации евроатлантического будущего и укреплении способности защищать свой суверенитет и территориальную целостность", - подчеркнул дипломат.

После церемонии передачи для военнослужащих национального флота и иностранных гостей был организован смотр переданной техники.

Напомним, 15 января в посольстве США обнародовали фото партии военных внедорожников США "Хамви" для ССО в украинском порту

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