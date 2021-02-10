Снайпер оккупантов под Песками ранил украинского военного, - ОТУ "Восток"
10 февраля, 2021, 14:15
10 февраля неподалеку Песков российские войска осуществили прицельный выстрел по позициям ВСУ из снайперского оружия и ранили бойца ООС
Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Восток" в Facebook.
Военный получил огнестрельное ранение. Его оперативно доставили в больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние раненого - удовлетворительное.
На прицельный выстрел врага ВСУ предоставили адекватный ответ.
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