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Espreso.tvОбществоСнайпер оккупантов под Песками ранил украинского военного, - ОТУ "Восток"

Снайпер оккупантов под Песками ранил украинского военного, - ОТУ "Восток"

10 февраля неподалеку Песков российские войска осуществили прицельный выстрел по позициям ВСУ из снайперского оружия и ранили бойца ООС

Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Восток" в Facebook.

Военный получил огнестрельное ранение. Его оперативно доставили в больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние раненого - удовлетворительное.

На прицельный выстрел врага ВСУ предоставили адекватный ответ.

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