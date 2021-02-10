Снайпер оккупантов под Песками ранил украинского военного, - ОТУ "Восток"

10 февраля, 2021, 14:15

10 февраля неподалеку Песков российские войска осуществили прицельный выстрел по позициям ВСУ из снайперского оружия и ранили бойца ООС

Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Восток" в Facebook.

Военный получил огнестрельное ранение. Его оперативно доставили в больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние раненого - удовлетворительное.

На прицельный выстрел врага ВСУ предоставили адекватный ответ.