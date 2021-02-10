Шарм-эль-Шейх обнесли 36-километровым бетонным забором с колючей проволокой

10 февраля, 2021, 12:42

В Египте курортный город Шарм-эль-Шейх обнесли бетонной стеной, местами с колючей проволокой

Как сообщает Reuters, 36-километровой забор отделяет город от окружающей его пустыни.

На некоторых блоках стены есть черные отметки - символы мира.

На въезде в город в четырех разных местах установили также ворота, оборудованные фото- и видеофиксацией, а также сканерами.

Это было сделано для безопасности туристов. Курорт находится всего в 360 километрах к югу от северного средиземноморского побережья Синая, где сосредоточены движения исламистских террористов, ведущих борьбу против центральной власти.

"Расстояние до них (баз боевиков - ред.) огромное, к тому же Вторая армия Египта защищает Северный Синай, а Третья армия - Южный Синай", - заявил губернатор Южного Синая Халед ФОуд журналистам во время экскурсии по этому району на выходных.

"Их (тех, кто прибывает в город - ред.) будут обыскивать, камеры безопасности их идентифицируют, транспортные средства пройдут сканирование, так что когда они прибудут в город, в отношении них будет проведена целая поисковая операция", - добавил чиновник.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb