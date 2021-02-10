Сенат США признал конституционным процесс второго импичмента Трампу

10 февраля, 2021, 08:18

Сенат США проголосовал за конституционность процесса импичмента 45-му президенту Дональду Трампу

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

За проголосовали 89 сенаторов, против - 11.

Шесть сенаторов-республиканцев проголосовали вместе с демократами, установив, что процесс импичмента является конституционным, несмотря на призывы некоторых сенаторов прекратить рассмотрение.

Сенаторы обсудят, можно ли считать действия Трампа на митинге, после которого состоялся штурм Капитолия, подстрекательством к мятежу.

Для каждой из сторон будет предоставлено до 16 часов в изложение своей позиции. После этого сенаторы проголосуют за вопрос об импичменте.

13 января Палата представителей приняла резолюцию об импичменте Трампа. Процесс импичмента инициировали после того, как 6 января сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса, который собрался, чтобы утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах.