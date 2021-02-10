Сельский клуб УПЛ арендовал футболиста, который играл в Италии

10 февраля, 2021, 11:11

"Колос" из села Ковалевка арендовал полузащитника "Шахтера" Вячеслава Чурко до конца нынешнего сезона

Об этом сообщает официальный сайт "Колоса" .

Полузащитник будет выступать за клуб из Киевской области на правах аренды до конца сезона 2020/21.

27 летний Чурко является воспитанником академии "Шахтера". Также выступал за "Говерлу", "Мариуполь", "Металлист", венгерский "Академию Пушкаша" и итальянский "Фрозиноне", за который в сезоне 2016/17 сыграл в серии B 11 матчей.

В нынешнем сезоне Чурко вернулся в "Шахтер" с аренды в "Мариуполе", но не сыграл за дончан ни одного матча.

31 января стало известно, что бывшего футболиста сборной Украины Евгения Селезнева отчислили из "Колоса" за нарушение режима на тренировочном сборе в Турции.

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