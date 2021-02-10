"Здесь могла быть твоя любимая программа": большинство польских СМИ сегодня вышли в эфир с черным экраном или главной страницей

10 февраля, 2021, 10:58

Большинство независимых электронных и печатных СМИ в Польше в среду разместили у себя на главных страницах открытое письмо польских властей на черном фоне под заголовком "Медиа без выбора"

Большинство польских интернет-изданий сегодня не публикуют никаких текстов, кроме редакционного заявления и открытого письма польских властей на черном фоне под заголовком "Медиа без выбора", "Здесь мог быть твой любимый интернет-ресурс", "Здесь могла быть твоя любимая программа" .

Письма опубликовали, в частности, издание Gazeta.pl, Onet.pl, Tvn24.pl, Rzeczpospolita, Newsweek, Forbes, Polityka, Interia.pl, RMF, телеканалы Canal +, Polsat, Puls, TVN и многие другие.

Польское правительство планирует использовать средства от нового налога на Национальный фонд здравоохранения, Национальный фонд охраны памятников и новое учреждение - Фонд поддержки культуры и национального наследия в медиа-пространстве.

Проект предусматривает введение платы за рекламу в Интернете и платы за обычную рекламу.

Так, услуг, которые предоставляют услуги интернет-рекламы на территории Польши, обязаны уплатить налог на рекламу в Интернете при условии, что: доходы поставщика услуг или консолидированные доходы группы субъектов, к которым относится поставщик услуг, независимо от того, они были достигнуты, в финансовом году превысили эквивалент 750 млн евро; доходы поставщика превысили эквивалент 5 млн евро в финансовом году.

Правительственный проект предусматривает, что налог на рекламу в Интернете составит 5%.

Всего акцию протеста поддержали 43 медиа и медиа-группы. Сейчас польские медиа выглядят так:

Напомним, польское правительство хочет ввести налог на рекламу в СМИ. Глава польского правительства подчеркнул, что таким образом будет возможность обложить налогом такие цифровые гиганты, такие как Google, Facebook и Apple. Инициатива введения цифрового налога активно обсуждается на уровне ЕС. В Евросоюзе оценивают, что его введение даст в 5 млрд евро дополнительных доходов ежегодно.

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