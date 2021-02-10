"Закончилась эпоха бедности - началась эпоха деградации": Геращенко заявила о шантаже и угрозах медийной "чернухой"

10 февраля, 2021, 10:42

Нардеп от "Европейской Солидарности" Ирина Геращенко заявила, что ее пытаются шантажировать, угрожая медийной кампанией о якобы связях с кумом президента РФ Владимира Путина Виктором Медведчуком

Об этом Геращенко сообщила в Facebook.

"Поздно вечером получила вот такой "привет". Не в первый раз становлюсь объектом травли и шантажа, грязных информационных кампаний, которые связываю с моей политической деятельностью, четкой проукраинской позицией и публичной активностью. Как глава оппозиционной фракции "Европейской Солидарности", я не скрываю своего критического отношения к действующей власти и жестко оппонирую пятой колонне Кремля, поэтому пережила немало нечистоплотных информационных нападок, которые не имеют ничего общего с политической борьбой. Последнее время, к сожалению, эти атаки носят системный, спланированный характер, цель которых - дискредитировать меня, сделать больно моей семье. На днях вышли другие грязные сюжеты и я получила сообщение о их заказном и проплаченном характере. Не в первый раз над моим домом летают беспилотники в поисках "сенсации", - написала Геращенко.

Нардеп обнародовала фото мобильного телефона с сообщением на русском языке, в котором речь шла о "заказе" медиакампании против нее и предложение "поставить в стоп-лист".

"Ирина Владимировна. Добрый вечер, простите, что так поздно. Мы не знакомы. На вас заказ на "чернуху" в ФБ (Facebook - ред.) и Телеграмм. Акцент на старых связях с Виктором Медведчуком. Предупредил, потому что будет грязно, на грани. Есть вариант поставить в "стоп лист". Если интересует, отпишитесь или поручите кому-то. Все конфиденциально", - говорится в сообщении.

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Геращенко предположила, что угроза связана с ростом рейтинга лидера "ЕС" Петра Порошенко и снижением популярности действующей власти.

"Очередная поганка, безусловно, связана с ростом рейтингов П. Порошенко и "ЕС", падением поддержки власти, которой надо переключать внимание с собственных скандалов, непрофессионализма и провалов на оппозицию, плодить грязь и фейки. Подобную травлю я уже проходила. Понимаю цель - дискредитировать всех, кто в команде Порошенко. Обращаюсь к СБУ и ГП, которым направила официальные письма с заявлением о шантаже и манипулятивном оговаривании. Не хотелось бы получить банальные отписки и потураннябруду, информационным спецоперациям врага против оппозиционных украинских политиков. Р.S. НЕ исключаю, что это новый вид заработка. Закончилась эпоха бедности - началась эпоха деградации и заработка на лжи или "стоп письмах", - написала Геращенко.

Поздно вечером получила вот такой "привет". Не в первый раз становлюсь объектом травли и шантажа, грязных информационных кампаний ... Опубликовано Iryna Gerashchenko Вторник, 9 февраля 2021 г.

Напомним, ранее нардеп от "ЕС" Николай Княжицкий предположил, что санкции против связанных с Медведчуком телеканалов ввели с целью улучшить рейтинг президента Владимира Зеленского.

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