"Власть хочет создать государственную финансовую пирамиду": экс-министр соцполитики Рева о внедрении обязательных накопительных пенсий

10 февраля, 2021, 14:20

Власть пытается создать государственную финансовую пирамиду внедрением обязательной накопительной пенсионной системы, которая не соответствует условиям антикоррупционной структуры

Такое мнение высказал министр социальной политики (2016-2019 гг.) Андрей Рева в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор" на телеканале Еспресо.TV.



"То, что говорит Шмыгаль, свидетельствует о его некомпетентности. Хочу напомнить, что накопительная пенсионная система работает в Украине с 2004 года. И на сегодняшний день каждый человек, который хочет накопить себе на пенсию, может прийти в один из 63 негосударственных фондов, заключить договор и откладывать деньги себе на пенсию. Имея в виду, что когда он выйдет на пенсию ему должны платить дополнительную пенсию. Таких пенсионных фондов в Украине существует 63. В них заключены договоры с 880 тыс. украинских граждан. За годы существования этой системы накоплено около 3,5 млрд грн. Из них половина суммы накопительного фонда Национального банка Украины, с которого, кстати, неизвестно куда исчезло 900 млн грн. Отвергаем еще два негосударственные пенсионных фонда и на 60 других приходится около 1 млрд грн накоплений граждан ", - разъяснил Рева.



Рев также пояснил, что внедрением принудительной накопительной пенсионной системы власти пытаются создать государственную финансовую пирамиду. Он добавил, что доходность негосударственных пенсионных фондов невысока и эти цифры очень тщательно скрывает власть.



"Если посмотреть на деятельность частных пенсионных фондов, то согласно исследованиям доходность этих фондов с 2014 года по 2018 год была минус 8,5%. Другими словами, если вы в 2004 году купили 200 $ за 1000 грн и отложили их, то сейчас вы можете получить за эти 200 $ около 5600 грн. Доход есть. Если же вы отложили бы те 1000 грн в накопительный пенсионный фонд в 2004 году, то сейчас смогли забрать не более 400 грн. Главная причина этому - инфляция, которая в 2014 году составила 49%, в 2008-2009 гг. Около 15%. Доходность не увеличивалась, а только падала. Именно поэтому они хотят ввести общеобязательное накопительную систему. Для того, чтобы заставить платить граждан частным пенсионным фондам, интересы которых лоббирует госпожа Третьякова. Такое внедрение накопительной системы призвано для создания государственной финансовой пирамиды, которая не соответствует условиям антикоррупционной системы." - добавил Рева.



Напомним, 9 февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил надежду на внедрение второго уровня пенсионной системы - обязательных накопительных пенсий в 2021 году.