"Прибыль укрепит потенциал репрессивного аппарата": Польша призвала ЕС запретить России достраивать "Северный поток-2"

10 февраля, 2021, 08:33

Единственной реакцией на агрессивную политику РФ является запрет на завершение проекта "Северный поток-2"

Об этом в издании Euractiv написал посол Польши при ЕС Анджей Садось, передает Укринформ .

"Российская власть стремится разделить Евросоюз, а также единство наших западных союзов. На сегодня единственной ответной реакцией на конфронтационные действия России является запрет инвестиции "Северный поток-2". Это был бы четкий и однозначный результат высказываний представителя российской власти (Лаврова - ред.) на тему ЕС и отдельных стран-членов ", - подчеркнул Садось.

Он подчеркнул, что ЕС не может позволить поставить себя в зависимость от страны, которая ведет откровенно враждебную политику против союза.

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"Завершение строительства трубопровода и предоставление России возможности использовать соглашение с "непредсказуемым партнером" (так ЕС назвал глава МИД РФ Сергей Лавров - ред.) означало бы позволить нарушения прав человека, преследования, коррупцию и разделение стран Запада", - заявил Садось.

По его убеждению, черпания РФ пользы из "Северного потока-2" будет ударом по гражданскому обществу России и усилиям российского оппозиционера Алексея Навального.

"Доходы от "Северного потока-2" укрепят потенциал московского репрессивного аппарата", - подытожил посол Польши при ЕС.