"Не помню, когда Рифмастера последний раз выпускали из аквариума": активист обнародовал фото Антоненко с адвокатами

10 февраля, 2021, 15:21

10 февраля подозреваемого по делу Шеремета ветерана и певца Андрея Антоненко выпустили из стеклянного бокса на заседании в Шевченковском суде

Об этом сообщил активист "Общества Будущего" Сергей Мазур в Facebook.

"Не помню когда Рифмастера выпускали из аквариума и допускали к адвокатам", - отметил Мазур из зала суда и обнародовал фото Антоненко рядом с адвокатами, а не в стеклянной клетке.

Также он отметил, что на суд пришел нардеп от фракции "Слуга народа" Егор Чернев в качестве поручителя.

«Не вспомню, чтобы среди поручителей был представитель СН. Сегодня он есть. Может, это знак, что нас здесь должно быть больше и это как-то повлияет на возвращение Андрея домой. Может, и нет. Стоит попробовать. Если вы согласны, то вам на Соломенскую площадь, 2а", - прокомментировал он.

Напомним, Андрей Антоненко находится в заключении в СИЗО с 12 декабря 2019 года. Ему инкриминируют участие в убийстве белорусского журналиста Павла Шеремета.

2 февраля Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения Андрею Антоненко еще на два месяца, до 2 апреля

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