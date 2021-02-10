"Не дождетесь": Притула заявил, что не уходит из политики, и пообещал насыщенный 2021 год
Об этом он сообщил в видеообращении на своей странице в Facebook.
"Вчера и сегодня заметил достаточно пристальное внимание к своей персоне со стороны ряда СМИ, лидеров общественного мнения или людей из категории "я у мамы политолог". Суть этих информационных потоков сводится к тому, что будто бы Притуле надоело, он наигрался и решил уйти из политики. Не дождетесь", - сказал Притула.
Читайте также: Больше не заместитель руководителя партии: шоумен Притула вышел из политсовета "Голоса"
При этом он добавил, что "многим я мешаю и путаю карты, но если я что-то говорю и прикрепляю к этому свое слово, то я его всегда придерживаюсь».
Притула напомнил, что в прошлом году принял решение попробовать что-то изменить в стране и для этого пойти в политику.
"С тех пор у меня ничего не изменилось. Мои планы остаются стабильными, с амбициями все в порядке", - отметил он.
Он пообещал "достаточно интересный и насыщенный 2021 год".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти