"Мелочь есть? А если найдем?": Как в сети высмеяли новое фото Ломаченко и Усика
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Василий Ломаченко выложил в instagram черно-белую фотографию, на которой он вместе с Александром Усиком с серьезными лицами смотрят в камеру.
"Когда на улице серо и мрачно, правильный настрой и правильные люди могут заставить улыбнуться. Именно так выглядит LOMUS в полном составе. Дружба, проверенная годами", - написал Ломаченко под фотографией.
Фанаты в комментариях остроумно надругались над образами Ломаченко и Усика:
"Позвонить есть?", - написал пользователь pro-serzha.
"Вася, носки топ!" - обратил внимание bastakilla.
"Пацанчик, мелочью не выручишь? А если найдем?"- kolesnikovmusic намекнул, что боксеры похожи на гопников.
"Вы аккуратнее, можете на гопников нарваться", - предостерег боксеров kononetsyevgen. "Это скорее гопникам нужно быть аккуратнее", - пошутил andr1y___2004.
"Усик где по кустам бегал, штаны порвал", - artrom11_88 обратил внимание на джинсы Усика.
"Сразу видно, что район Беверли-Хиллз", - albul_official пошутил над обликом улицы, где сделано фото.
«Христос среди нас!!!", - mihail_ryaskin вспомнил любовь боксеров к православной религии.
"Братан, нету сигареты?", - такой шутливый комментарий оставил vorobjevboris.
"Когда братья вместе, шайтаны плачут", - officialabreck о братских отношениях Усика и Ломаченко.
"Бесит этот чел справа, пз*ц", - _black00girl_ не сдержался и сказал все, что думает об Александре Усике.
"Никто бы не рискнул бы у них сигаретку попросить", - убежден _pa1sana4_.
- В января 2020 года Ломаченко выложил в Instagram видео с российскими спецназовцами о "силе православного духа".
- После этого Усик выложил в Instagram странный стих, который адресовал своим хейтерам.
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