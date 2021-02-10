"Мелочь есть? А если найдем?": Как в сети высмеяли новое фото Ломаченко и Усика

10 февраля, 2021, 22:37

Пользователи instagram высмеяли новую совместную фотографию боксеров Василия Ломаченко и Александра Усика

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Василий Ломаченко выложил в instagram черно-белую фотографию, на которой он вместе с Александром Усиком с серьезными лицами смотрят в камеру.

"Когда на улице серо и мрачно, правильный настрой и правильные люди могут заставить улыбнуться. Именно так выглядит LOMUS в полном составе. Дружба, проверенная годами", - написал Ломаченко под фотографией.

Фанаты в комментариях остроумно надругались над образами Ломаченко и Усика:

"Позвонить есть?", - написал пользователь pro-serzha.

"Вася, носки топ!" - обратил внимание bastakilla.

"Пацанчик, мелочью не выручишь? А если найдем?"- kolesnikovmusic намекнул, что боксеры похожи на гопников.

"Вы аккуратнее, можете на гопников нарваться", - предостерег боксеров kononetsyevgen. "Это скорее гопникам нужно быть аккуратнее", - пошутил andr1y___2004.

"Усик где по кустам бегал, штаны порвал", - artrom11_88 обратил внимание на джинсы Усика.

"Сразу видно, что район Беверли-Хиллз", - albul_official пошутил над обликом улицы, где сделано фото.

«Христос среди нас!!!", - mihail_ryaskin вспомнил любовь боксеров к православной религии.

"Братан, нету сигареты?", - такой шутливый комментарий оставил vorobjevboris.

"Когда братья вместе, шайтаны плачут", - officialabreck о братских отношениях Усика и Ломаченко.

"Бесит этот чел справа, пз*ц", - _black00girl_ не сдержался и сказал все, что думает об Александре Усике.

"Никто бы не рискнул бы у них сигаретку попросить", - убежден _pa1sana4_.

В января 2020 года Ломаченко выложил в Instagram видео с российскими спецназовцами о "силе православного духа".

После этого Усик выложил в Instagram странный стих, который адресовал своим хейтерам.