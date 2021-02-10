"Медицинский геноцид": Резников заявил, что смертность от коронавируса в ОРДЛО самая высокая в мире
Об этом на форуме "Украина 30" заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает РБК-Украина .
"С той статистики, которую я могу дать, она обнародована оккупационными администрациями, видно следующее. Уровень летальности от COVID-19 в ОРДЛО значительно выше, чем где-либо в мире", - отметил Резников.
В частности, в ОРДО смертность от COVID составляет 8,6%.
"В ноябре-декабре летальность вообще была 11%, то есть каждый девятый умирал от этого заболевания", - сказал вице-премьер.
По его словам, в ОРЛО летальность 8,7%. При этом у людей нет возможности получить помощь, проводится недостаточно тестов, а также оккупанты блокируют КПВВ.
"Это можно назвать медицинским геноцидом. Это настоящий захват заложников", - добавил Резников.
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