"Должно оказываться сопротивление пропаганде": нардеп Лозинский заявил, что запрета российских СМИ и санкций против каналов Медведчука недостаточно

10 февраля, 2021, 13:41

Народный депутат Украины от "Голоса" Роман Лозинский заявил, что его фракция поддержит законопроект народного депутата от фракции "Европейская солидарность" Николая Княжицкого о финансовой прозрачности вещателей, если его вынесут на голосование

Об этом Лозинский сказал в эфире программы "Главное" на телеканале "Эспрессо" .

"Мы должны понимать, что борьба с пропагандой, борьба с фейками и влиянием (Российской Федерации. - ред.) через информационные каналы предусматривает много шагов. И то, что сейчас запретили российские СМИ, что у нас ввели санкции против каналов Медведчука, этого, понятно, недостаточно", - сказал Лозинский.

Нардеп поддержал инициативу о публикации имен владельцев медиаресурсов и отметил необходимость сопротивления российской пропаганде.

"Разглашение имен владельцев (бенефициаров) - абсолютно правильный шаг. Подобные шаги мы с фракцией "Голос" поддерживали ранее и в дальнейшем будем поддерживать, но на этом не нужно останавливаться. Для того чтобы возвращать Крым, возвращать оккупированные территории, должно оказываться большое сопротивление той пропаганде, которая есть на этих территориях. Должна проводиться большая политика безопасности страны. К большому сожалению, долгое время мы не видели от президента Зеленского конкретных шагов. Когда в мае прошлого года по инициативе "Голоса" продлили санкции в отношении соцсетей ВКонтакте, mail.ru, Одноклассники и т. д., президент Зеленский долго сопротивлялся и это решение давалось очень нелегко. Поэтому борьба продолжается. Многие шаги еще нужно сделать, и этот закон - один из таких шагов ", - сказал Лозинский.

По мнению народного депутата Украины от фракции "Европейская Солидарность" Ирины Фриз, если в Закон Украины "О телевидении и радиовещании" внести изменения, предложенные нардепом Николаем Княжицким, это поспособствует очищению украинского медиапространства от российской пропаганды.

"Закон, который помогает раскрыть владельцев выйти на тех людей, которые имеют непосредственное влияние на редакционную политику канала, безусловно, является таким, что будет способствовать работе Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, которая осуществляет контроль за соблюдением требований законодательства. Поэтому рассмотреть этот законопроект нужно как можно скорее", - отметила в эфире программы "Главное" народный депутат Фриз.

Ранее нардеп Николай Княжицкий сообщил, что его законопроект №2072 лежит без движения в Верховной Раде с первых дней ІХ созыва, то есть еще с 5 сентября 2019 года.

"Этот законопроект - это действенный механизм установления реального контроля общества за деятельностью СМИ, источниками происхождения средств на их содержание. К сожалению, олигархическая модель развития украинского ТВ предполагает также и влияние "телевизионных олигархов" на политическую власть. Как следствие, законопроект так ни разу и ни был внесен на рассмотрение парламента", - сказал Николай Княжицкий.

Нардеп также напомнил о возможных рисках дальнейшего распространения пророссийской пропаганды.

"Враждебная пропаганда может переместиться из трех "каналов Медведчука" на другие, не закрытые каналы, где тот же Медведчук среди опосредованных совладельцев или каналы, ведущие враждебную пропаганду и тоже контролируются через финансирование агрессора, но не вошли в санкционный список", - сказал Княжицкий.

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