"Даже не подозревала, что больна": французская монахиня одолела COVID и готовится к 117-му дню рождению
Об этом сообщает Украинская служба ВВС .
Монахиня Андре, урожденная Люсиль Рендон родилась 11 февраля 1904. Женщина ушла в монастырь в тридцать лет во время Второй мировой.
16 января у долгожительницы обнаружили COVID-19. Болезнь монахиня перенесла без симптомов.
Ее изолировали от других жителей пансионата для пожилых людей в Тулоне на юге Франции, но теперь она полностью выздоровела.
Сестра Андре - слепая и передвигается на инвалидной коляске. Бабушка заявила журналистам, что с нетерпением ждет возможности отпраздновать свой день рождения, хотя планирует отметить это событие с меньшим количеством гостей, чем обычно.
"Ей очень повезло", - говорит Дэвид Тавелла, пресс-секретарь пансионата Sainte Catherine Labouré.
"Она спрашивала меня не о здоровье, а о привычках. Например, хотела знать, изменится ли график питания или время отхода ко сну", - рассказал он газете Var Matin.
"Она не показывала никакого страха перед болезнью. С другой стороны, она очень волновалась о других жителях", - добавляет он.
Кроме того, что сестра Андре является самым старым человеком в Европе, она также является второй по возрасту живым человеком в мире, согласно Списку мировых супердолгожителей, который заключает Геронтологическая группа исследований (GRG).
На вопрос французского вещателя BFM, не боялась ли она коронавируса, сестра Андре ответила: "Нет, я не боялась, потому что не боюсь умереть. Я рада быть с вами, но хотела бы быть в другом месте - присоединиться к своему старшему брату, деду и бабушке".
- Напомним, 2 января отметила свой 118-й день рождения старейший человек мира - Кане Танака
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