Пятикратный олимпийский чемпион Фуркад назвал главных фаворитов ЧМ по биатлону
Об этом от заявил в интервью Olympic Channel .
По словам Фуркада, который 5 раз выигрывал олимпийское золото и завершил карьеру в прошлом году, главным фаворитом мужских соревнований будет норвежец Йоханнес Бё
"Я не стал бы рисковать в том, что касается соревнований у мужчин. Иоганнес Бё невероятно успешно выступает с начала сезона. Он был моим главным соперником в течение последних трех сезонов. Думаю, он номер один в мире. И он фаворит в соревнованиях у мужчин" - сказал Фуркад.
Вместе с тем он отметил, что в женских гонках претенденток на победу будет существенно больше.
"У женщин борьба более открыта. Как по мне, есть четыре главные претендентки - Анна Эберг, Тирил Екгофф, Март Ройзеланд и Вирер", - отметил Фуркад.
Чемпиона мира по биатлону в словенской Поклюке стартует 10 февраля смешанной эстафетой.
- 9 февраля сборная Украины определилась с составом на смешанную эстафету , которой 10 февраля откроется чемпионат мира по биатлону.
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