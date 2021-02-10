Пятикратный олимпийский чемпион Фуркад назвал главных фаворитов ЧМ по биатлону

10 февраля, 2021, 14:49

Легендарный французский биатлонист Мартен Фуркад назвал фаворитов чемпионата мира по биатлону в Поклюке

Об этом от заявил в интервью Olympic Channel .

По словам Фуркада, который 5 раз выигрывал олимпийское золото и завершил карьеру в прошлом году, главным фаворитом мужских соревнований будет норвежец Йоханнес Бё

"Я не стал бы рисковать в том, что касается соревнований у мужчин. Иоганнес Бё невероятно успешно выступает с начала сезона. Он был моим главным соперником в течение последних трех сезонов. Думаю, он номер один в мире. И он фаворит в соревнованиях у мужчин" - сказал Фуркад.

Вместе с тем он отметил, что в женских гонках претенденток на победу будет существенно больше.

"У женщин борьба более открыта. Как по мне, есть четыре главные претендентки - Анна Эберг, Тирил Екгофф, Март Ройзеланд и Вирер", - отметил Фуркад.

Чемпиона мира по биатлону в словенской Поклюке стартует 10 февраля смешанной эстафетой.

9 февраля сборная Украины определилась с составом на смешанную эстафету , которой 10 февраля откроется чемпионат мира по биатлону.

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