Последний украинский чемпион мира по боксу узнал дату следующего боя

10 февраля, 2021, 12:55

Чемпион мира в наилегчайшем весе Артем Далакян из Украины проведет следующий поединок в мае

Об этом заявил менеджер боксера Дмитрий Елесеев, сообщает Xsport.ua .

По его словам, Артем Далакян планирует очередную защиту титула чемпиона мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в легчайшем весе (до 50,9 кг) на май.

"Думаю, что весной состоится бой. Скорее всего, в конце весны, в мае планируется. Из-за пандемии не только объединительный, а вообще любой бой сложно организовать. Тренировочный процесс даже спарринг-партнеров пригласить. Сейчас даже у крупных промоутеров шоу убыточные. Пока WBA не настаивает на том, чтобы Далакян отстаивал титул. Они понимают ситуацию. Хотя уже сроки защиты всплыли", - рассказал Елисеев.

Он добавил, что Далакян в этом же году также надеется договориться об объединительном поединке с чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского советов) Хуло Сезаром Мартинесом, который 27 февраля встретится с пуэрториканцем Маквильямс Арройо.

"Мартинес делал заявления, что хочет с Далакяном и Мталане, чемпионом IBF, подраться. Сейчас ждем его боя. У него сложный соперник, мы видели Арройо собственными глазами. Непростой бой будет. Но будем ждать. Кто бы ни победил - мы готовы к разговору. Мартинес заявлял несколько раз, что его команда готова биться с Далакяном. Но официальных предложений мы пока не получали", - отметил Елесеев.

Артем Далакян после того, как Василий Ломаченко потерял титулы WBA, WBC и WBO (Всемирной боксерской организации) в легком весе (до 61.2 кг), остался единственным представителем Украины, который владеет чемпионским титулом в профессиональном боксе.

В июне 2020 году стало известно, что Артем Далакян не смог договориться об объединительном поединке с обладателем титула WBC Хулио Сезаром Мартинесом.

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