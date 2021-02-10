Польша и страны Балтии готовят санкции против России из-за Навального
10 февраля, 2021, 11:11
Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что Литва, Латвия, Эстония и Польша готовят пакет персональных санкций против России из-за приговора российскому оппозиционеру Алексею Навальному
Об этом сообщает TV3 .
"В основном речь идет о лицах, участвовавших в аресте и заключении Навального, а также в судебном процессе. Литва ведет переговоры с коллегами из стран Балтии и Польши", - сказал он.
По словам министра, он надеется, что в ближайшем будущем список будет передан в соответствующий институт ЕС и будет согласован на самом высоком политическом уровне.
Ландсбергис добавил, что страны Балтии и Польша могут ввести санкции против России раньше, чем Европейский союз.
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