Польша и страны Балтии готовят санкции против России из-за Навального

10 февраля, 2021, 11:11

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что Литва, Латвия, Эстония и Польша готовят пакет персональных санкций против России из-за приговора российскому оппозиционеру Алексею Навальному

Об этом сообщает TV3 .

"В основном речь идет о лицах, участвовавших в аресте и заключении Навального, а также в судебном процессе. Литва ведет переговоры с коллегами из стран Балтии и Польши", - сказал он.

По словам министра, он надеется, что в ближайшем будущем список будет передан в соответствующий институт ЕС и будет согласован на самом высоком политическом уровне.

Ландсбергис добавил, что страны Балтии и Польша могут ввести санкции против России раньше, чем Европейский союз.

2 февраля Мосгорсуд постановил удовлетворить ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний об отмене условного срока для оппозиционера Алексея Навального и заменить его реальным сроком в колонии

Главы МИД ФРГ Гайко Маас, Великобритании Доминик Рааб и Латвии Ринкевичс осудили приговор, вынесенный Навальному и призвали немедленно его освободить из-под стражи. Также действия РФ осудили и в Госдепе США.