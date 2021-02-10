Почти половина украинцев поддерживают санкции против каналов 112, NewsOne и ZIK - опрос "Рейтинга"
10 февраля, 2021, 11:27
49% жителей Украины поддерживают решение СНБО прекратить вещание каналов "112 Украина", NewsOne, ZIK
Об этом свидетельствуют данные социологов из группы "Рейтинг".
78% жителей Украины знают о том, что президент Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против телеканалов "112", NewsOne, ZIK, 21% - не знают.
При этом 49% поддерживают решение, 41% - не поддерживают. С момента введения санкций уровень поддержки этого решения вырос с 42 до 49%, зато количество критиков уменьшилась с 47 до 41%.
Среди опрошенных, которые знают о решении, уровень его поддержки еще выше (57%), а количество критиков меньше (37%).
- Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против телеканалов ZiK, NewsOne и 112 Украину и их формального владельца нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.
- Кабельные операторы в Киеве выключили из эфира 112 канал, NewsOne и ZIK.
- Верховный суд получил 2 иска по обжалованию указа президента Владимира Зеленского о санкциях против народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака и каналов 112, NewsOne и ZIK.
- В Верховный суд поступил еще один иск с требованием приостановить действие указа Зеленского.
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