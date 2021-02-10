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Espreso.tvОбществоПочти половина украинцев поддерживают санкции против каналов 112, NewsOne и ZIK - опрос "Рейтинга"

Почти половина украинцев поддерживают санкции против каналов 112, NewsOne и ZIK - опрос "Рейтинга"


фото: reuters
49% жителей Украины поддерживают решение СНБО прекратить вещание каналов "112 Украина", NewsOne, ZIK

Об этом свидетельствуют данные социологов из группы "Рейтинг".

78% жителей Украины знают о том, что президент Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против телеканалов "112", NewsOne, ZIK, 21% - не знают.

При этом 49% поддерживают решение, 41% - не поддерживают. С момента введения санкций уровень поддержки этого решения вырос с 42 до 49%, зато количество критиков уменьшилась с 47 до 41%.

Среди опрошенных, которые знают о решении, уровень его поддержки еще выше (57%), а количество критиков меньше (37%).

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