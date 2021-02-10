Пенсионный фонд увеличил показатель средней зарплаты для исчисления пенсий в декабре до 13 тыс. грн

10 февраля, 2021, 12:55

Показатель средней зарплаты для исчисления пенсий в декабре 2020 года увеличился на 2685 грн 84 копейки и составил 13 320,55 грн

Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

Согласно сообщению, ПФУ утвердил показатель средней заработной платы в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая в соответствии с законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для исчисления пенсии.

Так, за декабрь 2020 года показатель средней зарплаты для исчисления пенсий составляет 13 320 грн 55 копеек.

Кроме того, утвержден показатель средней заработной платы для исчисления пенсий 2020 года. Он составил 10 340 грн 35 копеек.

Напомним, в ноябре показатель средней заработной платы для исчисления пенсий составил 10 634,74 грн.

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