Официальный курс: цена евро прекратила снижаться

10 февраля, 2021, 09:20

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 10 февраля 2021 года на отметке 27,64 грн/$

Об этом говорится в данных НБУ .

По состоянию на 9 февраля курс составил 27,66 грн/$.

Официальный курс гривни к евро на 10 февраля установлен на уровне 33,44 грн / евро. По состоянию на 9 февраля курс составлял 33,26 грн / евро.

На наличном рынке 9 февраля по состоянию на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 27,75 продают - по 27,85 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 27,50 до 28,30 грн / $, продажи - в пределах 27,74 - 28,70 грн / $.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb