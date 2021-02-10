Официальный курс: цена евро прекратила снижаться
10 февраля, 2021, 09:20
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 10 февраля 2021 года на отметке 27,64 грн/$
Об этом говорится в данных НБУ .
По состоянию на 9 февраля курс составил 27,66 грн/$.
Официальный курс гривни к евро на 10 февраля установлен на уровне 33,44 грн / евро. По состоянию на 9 февраля курс составлял 33,26 грн / евро.
На наличном рынке 9 февраля по состоянию на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 27,75 продают - по 27,85 грн.
Предложения покупки при этом колеблются от 27,50 до 28,30 грн / $, продажи - в пределах 27,74 - 28,70 грн / $.
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