Обсуждал Библию с друзьями по видеосвязи: в России "свидетеля Иеговы" приговорили к 7,5 годам колонии

10 февраля, 2021, 22:36

Суд в Краснодарском крае приговорил к 7,5 годам колонии 63-летнего члена религиозной организации "Свидетели Иеговы" Александра Ившина - за участие в деятельности запрещенной организации

Решение принято 10 февраля, сообщает Радио Свобода.

Следствие обвинило Ившина в том, что он обсуждал Библию с друзьями из соседнего города по видеосвязи. Прокуратура требовала для него 8 лет колонии общего режима.

В деле отсутствуют пострадавшие. Сам осужденный настаивает на своей невиновности и намерен подавать апелляцию. Назначенное наказание является самым жестким из всех принятых по адептам "Свидетелей Иеговы".

Также 10 февраля состоялись обыски по 16 адресам «Свидетелей Иеговы» в Москве. Основанием стали подозрения в том, что участники организации проводили встречи и изучали религиозную литературу.

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