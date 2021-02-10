Не стыдно, - тренер сборной Украины о драматическом результате стартовой гонки ЧМ по биатлону
10 февраля, 2021, 21:54
Тренер сборной Украины Юрай Санитра доволен четвертым местом в смешанной эстафете Чемпионата мира по биатлону
Об этом сообщает suspilne.media.
По словам Санитры, ему не стыдно за украинскую сборную.
"Как можно дать плохую оценку? Спортсмены сделали все что могли и на трассе, и на стрельбище. Не могу сказать, что кто-то был лучше, а кто-то - хуже. Думаю, что каждый на своем этапе пробежал на пределе возможностей. Думаю, что было не стыдно смотреть на нашу команду, держались с лучшими командами - много сильных сборных остались за нами. Жаль, что не было медали, но таков спорт", - сказал Юрай Санитра.
- 10 февраля сборная Украины финишировала четвертой в смешанной эстафете Чемпионата мира по биатлону в словенской Поклюке.
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