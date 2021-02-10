Не хотим платить деньги, которые потом пойдут на оружие, - МИД Литвы о российской вакцине

Об этом сообщает "РБК-Украина".

"Мне кажется, что это геостратегическое решение Литвы, поскольку вакцины покупаются на деньги наших налогоплательщиков. Мы, вероятно, не хотим платить деньги производителю, который затем на эти деньги будет покупать боеприпасы, что можно использовать, скажем, на Востоке Украины", - пояснил Ландсбергис.

Он добавил, что у Литвы не будет проблем с доступом к вакцинам от коронавируса.

"Даже если значительная часть из них не сможет успешно пройти тесты и зарегистрироваться, на рынке все еще будет много вакцин", - добавил министр.

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