НБУ изменил формат QR-кода для упрощения платежей

10 февраля, 2021, 11:55

Национальный банк изменил формат QR-кода для упрощения платежей

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Согласно сообщению, регулятор сделал использование QR-кодов для платежей удобнее. Теперь когда клиент будет сканировать QR-код для осуществления платежа, на его смартфоне автоматически будет открываться мобильное приложение банка со сложившимся для оплаты счета. Если смартфон клиента не имеет приложения, которое готово обрабатывать такой QR-код, он будет переадресован на веб-страницу с информацией о банках, в приложениях которых реализована эта функция.

Отмечается, что для этого НБУ утвердил новую версию форматы QR-кода и ввел код старта платежного приложения. Отныне любой банк сможет интегрировать эту опцию к своему платежного приложения.

Кроме того, добавили в НБУ, новая версия формата QR-кода позволяет оптимизировать кодирование символов уменьшить его размер.

В пресс-службе напомнили, что в 2020 году НБУ утвердил единые подходы к формированию и использованию QR-кодов для осуществления расчетов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb