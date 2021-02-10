НАПК нашло нарушения в финансировании партий Ляшко и Труханова
Об этом сообщает пресс-служба агентства.
"В отчетах всех трех партий установлены факты осуществления взносов на их счета от лиц, сумма дохода которых за последние 3 года не позволила бы им делать такие расходы. Это может свидетельствовать о попытке скрыть информацию о реальных источниках финансирования партии", - говорится в сообщении.
В НАПК отметили, что материалы по статье УК "нарушение порядка финансирования политической партии" передали в полицию.
Также сообщается, что во время проверки отчета "Радикальной партии Ляшко" за третий квартал 2020 года обнаружили 5 фактов нарушения порядка предоставления взноса в поддержку партии.
В НАПК подчеркнули, что за несоблюдение таких ограничений ответственность будут нести именно вносители взносов.
Похожие нарушения обнаружили и в финансировании партий "Доверяй делам" и "Сила людей".
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