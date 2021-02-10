НАПК нашло нарушения в финансировании партий Ляшко и Труханова

10 февраля, 2021, 15:28

Национальное агентство по предупреждению коррупции нашло нарушения в финансировании "Радикальной партии Олега Ляшко", партий "Доверяй делам" Геннадия Труханова и "Сила людей"

Об этом сообщает пресс-служба агентства.

"В отчетах всех трех партий установлены факты осуществления взносов на их счета от лиц, сумма дохода которых за последние 3 года не позволила бы им делать такие расходы. Это может свидетельствовать о попытке скрыть информацию о реальных источниках финансирования партии", - говорится в сообщении.

В НАПК отметили, что материалы по статье УК "нарушение порядка финансирования политической партии" передали в полицию.

Также сообщается, что во время проверки отчета "Радикальной партии Ляшко" за третий квартал 2020 года обнаружили 5 фактов нарушения порядка предоставления взноса в поддержку партии.

В НАПК подчеркнули, что за несоблюдение таких ограничений ответственность будут нести именно вносители взносов.

Похожие нарушения обнаружили и в финансировании партий "Доверяй делам" и "Сила людей".