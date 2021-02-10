Нафтогаз увеличит на 20% цену газа по ПСО для производителей тепла

10 февраля, 2021, 14:02

Нафтогаз повысил цену газа за ПСО для производителей тепла в январе до 7,3 тыс. куб./м

Об этом сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

Согласно сообщению, в январе 2021 года оптовая цена на газ для производителей тепла, которым НАК поставляет газ в рамках спецобовьязкив (ПСО) составит 7,33 тыс. Грн / куб.м без учета НДС и расходов на транспортировку. Это на 20,1% больше, чем в декабре 2020 года.

Отмечается, что между правительством, регулятором и мэрами городов также был подписан меморандум, предусматривающий предоставление тепловикам отсрочки до 30 сентября 2021 года платежа на разницу между рыночной и предельной ценой газа, фактически заложенной в тариф.

Стороны также должні определить источник компенсации для тепловиков этой разницы в тарифах.

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Источник: https://biz.censor.net/n3247099