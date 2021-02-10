НАБУ подготовило проекты подозрений экс-нардепам Грановскому и Кононенко, - Сытник

10 февраля, 2021, 14:04

Национальное антикоррупционное бюро подготовило проекты подозрений бывшим народным депутатам Александру Грановскому и Игорю Кононенко

Об этом сказал директор НАБУ Артем Сытник на брифинге, сообщает Укринформ.

"Производства эти есть. И есть и проекты подозрений, но сейчас мы дорабатываем, потому что у детективов, прокуроров разное видение на тот объем доказательств, полученный по этим расследованиям", - сказал Сытник.

Сытник добавил, что в одном из этих производств было решение Окружного административного суда, который запретил объявлять в розыск и осуществлять розыск одного из фигурантов по этому производству.

"Сейчас оно уже отменено апелляционной инстанцией административной, и это сняло определенную преграду по дальнейшему движению по этим производствам", - рассказал Сытник.

Он не уточнил, какие дела имеет в виду.