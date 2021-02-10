На Полтавщине столкнулись грузовики, погибли два человека

10 февраля, 2021, 07:26

Вечером 9 февраля в Полтавской области на объездной автодороге Кобеляки-Решетиловка-Днепр произошло ДТП с участием грузовых автомобилей MAN и Renault

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Полтавской области.

Информация о происшествии поступила правоохранителям около 18:00. Следственно-оперативная группа, прибывшая на место происшествия, установила, что в результате столкновения оба водителя погибли.

Причины и обстоятельства смертельной аварии устанавливаются, решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц).

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