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Espreso.tvМирНа Кубе выпустили свою COVID-вакцину Soberana 02

На Кубе выпустили свою COVID-вакцину Soberana 02

На Кубе выпустили партию собственной вакцины от коронавируса Soberana 02

Об этом сообщает телеканал Telesur.

Первая партия состоит из 150 тыс. доз. Ученые готовы приступить к производству второй партии такого же объема. Директор института Висенте Верес отметил, что третья фаза клинических испытаний Soberana 02 начнется уже в марте.

Всего на Кубе разработали уже четыре вакцины-кандидата против COVID-19. Институт вакцин Финли исследует два препарата - Soberana 01 и Soberana 02. Дальше других продвинулась вакцина Soberana 02 - фаза II началась в декабре. Фаза II / III вакцины Soberana 01 запланирована на февраль.

На Кубе за период пандемии коронавируса зафиксировали 27 592 случая заражения, 216 человек скончались.

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