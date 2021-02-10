На Кубе выпустили свою COVID-вакцину Soberana 02

Об этом сообщает телеканал Telesur.

Первая партия состоит из 150 тыс. доз. Ученые готовы приступить к производству второй партии такого же объема. Директор института Висенте Верес отметил, что третья фаза клинических испытаний Soberana 02 начнется уже в марте.

Всего на Кубе разработали уже четыре вакцины-кандидата против COVID-19. Институт вакцин Финли исследует два препарата - Soberana 01 и Soberana 02. Дальше других продвинулась вакцина Soberana 02 - фаза II началась в декабре. Фаза II / III вакцины Soberana 01 запланирована на февраль.