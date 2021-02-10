На Харьковщине трое полицейских избили фермеров, прокуратура объявила подозрения
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.
"При процессуальном руководстве областной прокуратуры сообщено о подозрении трем сотрудникам полка полиции особого назначения ГУНП в Харьковской области по факту превышения служебных полномочий (ч. 2 ст. 365 УК Украины)", - говорится в сообщении.
По информации начальника отдела областной прокуратуры Александра Цимбалистенко, досудебным расследованием установлено, что трое сотрудников полка полиции особого назначения ГУНП в Харьковской области, в составе группы быстрого реагирования на служебном автомобиле "Шкода Октавия", осуществляли 9 сентября 2020 года патрулирование Сахновщинского района области, то есть находились на службе при исполнении своих служебных обязанностей.
Так, во время патрулирования они обнаружили в поле вблизи села Дар-Надежда Сахновщинского района области комбайн и трактор с прицепом, у которых находились мужчины, занимавшиеся ремонтом комбайна.
Работники полиции выдвинули мужчинам необоснованное требование о предоставлении документов, подтверждающих право собственности на земельный участок и транспортные средства. На указанное требование мужчины сообщили, что документы находятся по месту жительства последних и их по требованию сотрудников полиции привезет отец.
"После этого мужчины продолжили выполнять ремонтные работы на комбайне, а сотрудники полиции без всяких на то оснований нанесли мужчинам удары руками и ногами по туловищу, причинив последним физической боли, а также применили к мужчинам специальное средство "наручники", ограничив свободу передвижения пострадавших, чем унизили и оскорбили их личное достоинство", - говорится в сообщении.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
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