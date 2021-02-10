Мининфраструктуры в декабре попросило 500 млн грн с COVID-фонда в поддержку авиации
Об этом сообщает экспертная организация StateWatch.
Согласно письму Министра инфраструктуры Владислава Криклия в Кабинет Министров, который обнародовала организация, пассажиропоток в Украине в 2020 году снизился на 66% по сравнению с 2019 годом. Это привело к потерям аэропортов и перевозчиков. Дополнительных средств требовали, в частности, аэропорты "Борисполь" и "Львов" им. Даниила Галицкого.
В обосновании Криклий отметил, что в условиях карантинных мер весной 2020 года аэропорты и авиаперевозчики приняли аникризисные мероприятия: перевели персонал на неполный рабочий день или сократили его, также был сокращен флот авиаперевозчиков, закрытый терминал "F" в аэропорту "Борисполь". Указанные меры позволили уменьшить расходы на содержание аэропортов.
В письме отмечается, что за прошедшие годы государственные предприятия в сфере гражданской авиации осуществили значительные отчисления в пользу государства. В частности, международный аэропорт "Борисполь" в 2018 году уплатил 1,8 млн грн, в 2019 году - более 2 млн грн, а международный аэропорт "Львов" им. Даниила Галицкого в 2018 году - 222 млн грн, в 2019 году - 214 млн грн.
В конце отмечается, что в условиях зимнего периода и второй волны COVID-19 в мире, авиационная отрасль нуждается в финансовой поддержке от государства для сохранения самой отрасли.
Средства планируется потратить на обеспечение безопасности пассажирских перевозок, повышение операционной эффективности предприятий и улучшение авиационного транспортного сообщения.
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