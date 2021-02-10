МВД закупило 220 новых камер фиксации нарушений ПДД: установить планируют в феврале

10 февраля, 2021, 16:51

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что на дорогах в феврале планируют установить 220 камер наблюдения

Об этом сообщает "Укринформ".

"Закуплено 220 новых камер системы автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД. Мы посчитали, что в тех местах, где установлены были первые 50 камер, в три раза уменьшилось количество нарушений правил дорожного движения. А на Южном мосту в Киеве в 5 раз уменьшилось количество ДТП", - сказал он.

Геращенко добавил, что развитие системы стационарных камер планируют развивать и в дальнейшем. На дорогах Украины их предполагают поставить до полутора тысяч. Кроме того, камеры установят и на машинах типа Fant. Сейчас четыре такие машины оборудуют специальными радарами, и они будут запущены для тестирования. После их проверки планируется закупить до ста таких машин.

По его словам, средства, которые будут поступать от штрафов, планируют использовать, в частности, на разъяснительную работу "начиная со школьной скамьи". Геращенко добавил, что в Европе ДТП меньше, потому что там со школы учат уважать участников дорожного движения.

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