Месси опередил Роналду в борьбе за звание лучшего футболиста десятилетия

10 февраля, 2021, 10:40

Аргентинского форварда "Барселоны" Лионеля Месси признали лучшим футболистом десятилетия по версии IFFHS

Пре этом сообщает официальный сайт IFFHS - Международной федерации футбольной истории и статистики.

Рейтинг игроков за период с 2011 по 2020 год был составлен по итогам голосования среди представителей 150 членов организации.

Лионель Месси опередил в борьбе за звание футболиста десятилетия португальца Криштиану Роналду и испанца Андреса Иньесту, которые заняли второе и третье место соответственно.

Топ-10 лучших футболисте 2011-2020 годов

1. Лионель Месси (Аргентина, "Барселона")

2. Криштиану Роналду (Португалия, "Ювентус")

3. Андрес Иньеста (Испания, "Виссел Кобе")

4. Неймар (Бразилия, "ПСЖ")

5. Серхио Рамос (Испания, "Реал")

6. Нойер (Германия, "Бавария")

7. Роберт Левандовски (Польша, "Бавария")

8. Джанлуиджи Буффон (Италия, "Ювентус")

9. Златан Ибрагимович (Швеция, "Милан")

10. Лука Модрич (Хорватия, "Реал")

Напомним, 9 февраля на обложке France Football появилось фото аргентинского футболиста "Барселоны" Лионеля Месси в форме ПСЖ.

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