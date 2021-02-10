Ликвидация "Укроборонпрома" планируется до конца июня

10 февраля, 2021, 21:34

Государственный концерн "Укроборонпром" планируется ликвидировать до конца июня

Об этом сообщил на пресс-конференции генеральный директор Государственного концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев, передает "УНИАН".

"Мы ожидаем, что принятие законопроекта №2032 состоится до конца апреля, и до конца июня мы планируем обеспечить трансформацию и ликвидацию "Укроборонпрома" и создание нового оборонного холдинга "Оборонительные системы Украины", - сказал Гусев.

По его словам, от 6 до 12 месяцев займет трансформация 365 государственных оборонных предприятий, которые трансформируются в отраслевые объединения.

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