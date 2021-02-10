Ликвидация "Укроборонпрома" планируется до конца июня
10 февраля, 2021, 21:34
Государственный концерн "Укроборонпром" планируется ликвидировать до конца июня
Об этом сообщил на пресс-конференции генеральный директор Государственного концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев, передает "УНИАН".
"Мы ожидаем, что принятие законопроекта №2032 состоится до конца апреля, и до конца июня мы планируем обеспечить трансформацию и ликвидацию "Укроборонпрома" и создание нового оборонного холдинга "Оборонительные системы Украины", - сказал Гусев.
По его словам, от 6 до 12 месяцев займет трансформация 365 государственных оборонных предприятий, которые трансформируются в отраслевые объединения.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти