Лучший боксер мира нашел способ зарабатывать еще больше

10 февраля, 2021, 13:33

Мексиканский боксер Сауль Альварес основал собственную промоутерскую компанию Canelo Promotions

Об этом сообщает BoxingScene.

Компания Альвареса Canelo Promotions получила лицензию от Атлетической комиссии штата американского штата Невада. Таким образом чемпион мира WBC (Всемирного боксерского совета) и WBA (Всемирной боксерской ассоциации) во втором среднем весе (до 76,2 кг) сможет проводить вечера бокса в Лас-Вегасе в качестве промоутера.

Отмечается, что компания Альвареса намерена сосредоточиться исключительно на организации боев самого мексиканца.

В Лас-Вегасе на 8 мая запланирован бой мексиканца против обладателя титула WBO (Всемирной боксерской организации) Билли Джо Сондерса из Великобритании.

Сауль Альварес возглавляет рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории по версии журнала The Ring.

По данным Forbes мексиканец в прошлом году заработал $ 37 млн.

16 января стало известно, что Сауль Альварес договорился о сотрудничестве с Эдди Хирном, который является промоутером украинца Александра Усика.

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