Киевский метрополитен предупредил о возможных закрытиях станций в часы пик
10 февраля, 2021, 16:22
Киевский метрополитен предупредил о возможных закрытиях станций в часы пик во избежание скоплений в вестибюлях
Об этом пресс-служба Киевского метрополитена сообщила в Facebook.
"Напоминаем, что во избежание скоплений в вестибюлях в часы пик станции могут ограничиваться на вход", - говорится в сообщении.
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