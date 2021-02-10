Королева Великобритании Елизавета II в девятый раз стала прабабушкой
10 февраля, 2021, 11:01
Внучка королевы Елизаветы II принцесса Йоркская Евгения 9 февраля родила первого ребенка
Об этом сообщила пресс-служба посольства ВБ в Киеве.
Мальчик весит около 3,65 кг. Муж принцессы присутствовал при родах.
Это первый ребенок принцессы Евгении и ее мужа Джека Бруксбенка и девятый правнук королевы и герцога Эдинбургского.
Сын станет 11-м в очереди к королевскому престолу, отодвинув на двенадцатое место младшего сына королевы, принца Эдварда.
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