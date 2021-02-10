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Espreso.tvОбществоКоролева Великобритании Елизавета II в девятый раз стала прабабушкой

Королева Великобритании Елизавета II в девятый раз стала прабабушкой


фото: reuters
Внучка королевы Елизаветы II принцесса Йоркская Евгения 9 февраля родила первого ребенка

Об этом сообщила пресс-служба посольства ВБ в Киеве.

Мальчик весит около 3,65 кг. Муж принцессы присутствовал при родах.

Это первый ребенок принцессы Евгении и ее мужа Джека Бруксбенка и девятый правнук королевы и герцога Эдинбургского.

Сын станет 11-м в очереди к королевскому престолу, отодвинув на двенадцатое место младшего сына королевы, принца Эдварда.

 

 

 

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