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Espreso.tvОбществоКомитет Рады рекомендует ВР принять реформу Нацсовета по вопросам ТВ и радио

Комитет Рады рекомендует ВР принять реформу Нацсовета по вопросам ТВ и радио

Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендует принять во втором чтении законопроект по обеспечению независимости Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания

Об этом сообщает Информационное управление аппарата ВР.

Законопроект предлагает новую процедуру назначения и прекращения полномочий членов Национального совета, поскольку существующая процедура не может полноценно гарантировать принцип независимости и прозрачности.

Президента хотят уполномочить создавать конкурсную комиссию для отбора кандидатур по собственной квоте.

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