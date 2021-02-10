Комитет Рады рекомендует ВР принять реформу Нацсовета по вопросам ТВ и радио
10 февраля, 2021, 15:04
Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендует принять во втором чтении законопроект по обеспечению независимости Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания
Об этом сообщает Информационное управление аппарата ВР.
Законопроект предлагает новую процедуру назначения и прекращения полномочий членов Национального совета, поскольку существующая процедура не может полноценно гарантировать принцип независимости и прозрачности.
Президента хотят уполномочить создавать конкурсную комиссию для отбора кандидатур по собственной квоте.
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