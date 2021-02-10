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Espreso.tvСпортХолифилд рассказал, когда готов драться с Тайсоном

Холифилд рассказал, когда готов драться с Тайсоном


фото: Getty Images
Легендарные боксеры Майк Тайсон и Эвандер Холифилд могут провести поединок в 2021 году

Об этом сообщает BoxingScene.

По словам Холифилда, бой против Тайсона вызовет огромный интерес в мире бокса.

"Наш бой многие ждут. Это будет большое событие, которое соберет много денег. Думаю, около 100 млн долларов. Болельщики хотят этого. Думаю, мы близки к подписанию контракта на бой в 2021 году. И я, и Тайсон этого хотим, так что проблем нет", - сказал Эвандер Холифилд.

Американцы провели два поединка 1996-м и 1997-м годах. В обоих боях победил Холифилд. Во время второго поединка Тайсон откусил сопернику кусок уха.

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