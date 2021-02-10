Холифилд рассказал, когда готов драться с Тайсоном
10 февраля, 2021, 18:49
Легендарные боксеры Майк Тайсон и Эвандер Холифилд могут провести поединок в 2021 году
Об этом сообщает BoxingScene.
По словам Холифилда, бой против Тайсона вызовет огромный интерес в мире бокса.
"Наш бой многие ждут. Это будет большое событие, которое соберет много денег. Думаю, около 100 млн долларов. Болельщики хотят этого. Думаю, мы близки к подписанию контракта на бой в 2021 году. И я, и Тайсон этого хотим, так что проблем нет", - сказал Эвандер Холифилд.
Американцы провели два поединка 1996-м и 1997-м годах. В обоих боях победил Холифилд. Во время второго поединка Тайсон откусил сопернику кусок уха.
- Напомним, 12 января Эвандер Холифилд заявил, что его поединок против Майка Тайсона принесет организаторам $200 млн.
- 3 февраля Холифилд признался, что он близок к соглашению с соотечественником Маком Тайсоном о третьем поединке.
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