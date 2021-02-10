Хакеры атаковали портал КГГА, - Кличко
10 февраля, 2021, 20:27
На главную страницу портала КГГА осуществлялась DDoS-атака
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
"Друзья! На главную страницу портала КГГА происходит DDoS-атака. По словам технических специалистов, системы защиты настроены и отрабатывают нагрузки. Приносим свои извинения за временные неудобства, которые могут возникнуть", - говорится в сообщении.
Специалисты возобновили работу сайта.
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