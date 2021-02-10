Катастрофа самолета МАУ: Украина просит Канаду предоставить аудиозапись разговора иранских чиновников
Об этом сообщает пресс-служба ОГПУ.
"Надеемся, что Канада без лишних ожиданий предоставит Украине имеющиеся у них записи переговоров, которые были опубликованы в СМИ. Мы рассчитываем на получение аудиофайла, ведь процессы исследования записи и проведения фонетических экспертиз могут быть запущены параллельно: в Канаде и в Украине. А стало быть, и следствие пойдет более оперативно для быстрого установления истины и восстановления справедливости", - отметил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов.
По его словам, на записи может содержаться информация о том, что Иран мог намеренно сбить украинский самолет. По словам заместителя руководителя Офиса генпрокурора это будет уже четвертый запрос канадской стороне в этом деле.
- Напомним, самолет МАУ был сбит 8 января 2020 года вскоре после взлета из Тегерана двумя ракетами класса "земля-воздух". В результате погибли все 176 человек, находившиеся на борту самолета.
- Иран взял на себя ответственность за сбивание украинского самолета.
- Иран передал Украине проект технического отчета о катастрофе самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого под Тегераном 8 января 2020 года.
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