Кабмин предоставил переселенцам первоочередное право устраивать своих детей в детсады

10 февраля, 2021, 17:17

Кабинет министров Украины предоставил переселенцам первоочередное право устраивать своих детей в детские сады

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

"В результате вооруженной агрессии Российской Федерации и временной оккупации части территории Украины большое количество внутренне перемещенных лиц столкнулась с трудностями при записи ребенка в очередь для обучения в государственных и коммунальных учреждениях дошкольного образования", - говорится в сообщении.

Постановлением № 86 от 27 января 2021 года Кабмин утвердил новое положение о детских садах. В документ внесена норма, которая предусматривает, что дети переселенцев или со статусом потерпевшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов гарантированно будут зачисляться в детские сады в первую очередь.

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