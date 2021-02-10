Кабмин предоставил переселенцам первоочередное право устраивать своих детей в детсады
Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
"В результате вооруженной агрессии Российской Федерации и временной оккупации части территории Украины большое количество внутренне перемещенных лиц столкнулась с трудностями при записи ребенка в очередь для обучения в государственных и коммунальных учреждениях дошкольного образования", - говорится в сообщении.
Постановлением № 86 от 27 января 2021 года Кабмин утвердил новое положение о детских садах. В документ внесена норма, которая предусматривает, что дети переселенцев или со статусом потерпевшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов гарантированно будут зачисляться в детские сады в первую очередь.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти