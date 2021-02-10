Греция поможет Украине в получении вакцины, - Зеленский

10 февраля, 2021, 16:42

Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в Twitter.

"Желаю здоровья греческому народу", - написал Зеленский и поблагодарил лично президента Греции Екатерину Сакелларопулу.

Президент пригласил президента Греции на празднование 30-летия Независимости в Украину.

Владимир Зеленский отметил, что в Украине рады способствовать празднованию 200-летия Греческой революции, которая привела к войне за независимость Греции 1821 - 1829 годов и готовилась обществом "Филики Этерия" из Одессы.

Желаю здоровья греческому народу. Спасибо, @PresidencyGR , за согласие содействовать в получении вакцины против # COVID19 . Приглашаю на 30-летие независимости. И рады способствовать празднованию 200-летия революции, в которой важную роль сыграла украинская Одесса. - Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) February 10, 2021

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