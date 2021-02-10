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Espreso.tvОбществоГреция поможет Украине в получении вакцины, - Зеленский

Греция поможет Украине в получении вакцины, - Зеленский


фото: reuters
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил греческую коллегу Екатерину Сакелларопулу за содействие в получении вакцины от коронавируса

Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в Twitter.

"Желаю здоровья греческому народу", - написал Зеленский и поблагодарил лично президента Греции Екатерину Сакелларопулу.

Президент пригласил президента Греции на празднование 30-летия Независимости в Украину.

Владимир Зеленский отметил, что в Украине рады способствовать празднованию 200-летия Греческой революции, которая привела к войне за независимость Греции 1821 - 1829 годов и готовилась обществом "Филики Этерия" из Одессы.

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10 февраля, 2021 среда

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