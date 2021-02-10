Главная цель - функционально быть готовыми к нашим официальным матчам, - Николай Матвиенко в "Футбольном формате"
Об этом он говорил в проект "Футбольный Формат" на телеканале "Эспрессо.
"Не сказал бы, что сложные сборы были в Турции, бывали и сложные. Все прошло хорошо, стараемся готовиться через спарринги, у нас их много было и на первом, и на втором сборе. Сейчас в тренировках закладывается фундамент. Каждый должен понимать функциональную готовность и если нужно доработать, то надо доработать, если нужно отдохнуть, то нужно отдохнуть. Каждый должен сам понимать, насколько он готов и регулировать весь этот процесс ", - рассказал он.
Также Матвиенко поделился мнением, важны ли результаты в контрольных матчах:
"Конечно, выигрывать хочется всегда, но это не главная наша цель на тренировочных сборах. Главная цель - подготовиться, разработать связи между игроками и функционально быть готовыми к нашим официальным матчам. У нас есть свободное время на собрании, но не так много. каждый день по две тренировки, между ними сон и после этого вечером уже есть 2 часа свободного времени, кто хочет играет в плейстейшн, кто книги читает, кто еще что-нибудь делает ", - рассказал Николай Матвиенко в эфире "Футбольного формата".
- Напомним, 13 февраля стартует второй круг Украинской Премьер-Лиги, а "Шахтер" сыграет в Коваливке (Киевская область) против местного "Колоса".
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