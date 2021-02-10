ГБР закрыло дело об изъятии оборудования у ракетчиков ВСУ, СБУ проверяет еще одну версию - заместитель Венедиктовой

10 февраля, 2021, 10:25

Дело о возможных злоупотреблениях при изъятии клистронов закрыто в связи с отсутствием состава преступления, следователи СБУ исследуют новую версию операции

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил заместитель генпрокурора Максим Якубовский.

"Дело о собственно клистронах в ноябре прошлого года ГБР закрыло в связи с отсутствием события преступления. Также они закрыли производство и относительно возможных нарушений со стороны сотрудников СБУ и ГБР. Не подтвердилось, что действиями правоохранителей нанесен ущерб", - сказал он.

Якубовский добавил, что сейчас в ходе другого производства следователи СБУ исследуют новую версию операции с этими клистронами.

"Если она подтвердится, будут конкретные уголовно-правовые последствия. Если нет - я хотел бы услышать ответ на вопрос, на каких основаниях военная контрразведка и конкретный сотрудник сообщили органу досудебного расследования о якобы наличии признаков уголовного преступления. Если оснований не было, то это будет проблема военной контрразведки", - подытожил заместитель генпрокурора.

Напомним, 2 июля в командовании Воздушных сил ВСУ заявили, что следователи ГБР во время обысков изъяли из зенитных ракетных бригад Воздушных сил ВС Украины, которые базируются в Хмельницкой, Одесской и Херсонской областях, СВЧ приборы (клистроны), что является одним из основных элементов системы наведения зенитных ракетных комплексов на цель.

В ГБР заявили, что 2 июля, в 22:50 все изъятые из зенитных ракетных воинских частей Воздушных сил Вооруженных сил Украины приборы СВЧ (клистроны) были возвращены военным .