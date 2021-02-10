Футболист сборной Украины отказался играть за клуб из России
Об этом сообщает Meta-ratings.com.ua .
По словам Бутко, ему предлагали перейти в российский клуб, но он предпочел турецкий "Эрзурумспор", за который выступает на правах аренды.
"Предложения были. Команды из УПЛ интересовались. Но где-то финансовые условия не подходили, где другие причины. "Лех" тоже хотел, но не договорились. Были предложения из России. Но из-за этой ситуации, по известным причинам отказался и сказал, что не поеду играть в Россию ", - сказал Бутко.
Права на защитника принадлежат "Шахтеру". Первую половину нынешнего сезона украинец провел в аренде в польском "Лехе". В 2015-2016 годах Бутко выступал в чемпионате России за "Амкар".
Контракт 30-летнего Богдана Бутко с "Шахтером" рассчитан до лета этого года.
В активе правого защитника 32 матча за сборную Украины.
- Напомним, 29 января Богдан Бутко перешел в турецкий "Эрзурумспор" .
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