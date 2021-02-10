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Федоров рассказал, на какой платформе будут сообщать о вакцинации от коронавируса


фото: reuters
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что реестр вакцинации от COVID-19 образуют на базе E-Health

Об этом он рассказал в ходе форума "Украина 30 Коронавирус: вызовы и ответы", передает РБК-Украина .

"Сегодня у нас есть реестр всех граждан, которые обращаются к семейным врачам. У нас есть такой реестр, он называется E-Health. И там более 29-30 млн украинцев, которые уже обратились к семейным врачам. На базе этого реестра разработан модуль, который связан с вакцинацией", - сказал Федоров.

Он отметил, что вся информация о вакцинации должна собираться в этом модуле.

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