Федоров рассказал, на какой платформе будут сообщать о вакцинации от коронавируса

Об этом он рассказал в ходе форума "Украина 30 Коронавирус: вызовы и ответы", передает РБК-Украина .

"Сегодня у нас есть реестр всех граждан, которые обращаются к семейным врачам. У нас есть такой реестр, он называется E-Health. И там более 29-30 млн украинцев, которые уже обратились к семейным врачам. На базе этого реестра разработан модуль, который связан с вакцинацией", - сказал Федоров.

Он отметил, что вся информация о вакцинации должна собираться в этом модуле.